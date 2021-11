Caminhão carregado com madeira tomba próximo à Romaria

A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao km 58 da rodovia MG 190, trevo com a BR-365 zona rural de Romaria/MG, onde ocorreu o tombamento de uma combinação de carga, caminhão trator Scania emplacado em Guararema/SP, tracionando três semi-reboques, “tri-minhão” carregado com 70 toneladas de toras de eucalipto seco.

O “tri-minhão” tombado ocupava uma faixa de rolamento da pista, fazendo ser necessário o bloqueio parcial da rodovia em apenas 01 faixa de fluxo, no sistema de “pare e siga”e a carga ficou espalhada no acostamento e área de domínio do DER/MG.

O condutor de 56 anos de idade, não sofreu ferimentos e informou que seguia de Estrela do Sul/MG para Uberaba/MG, ao sair do trevo da BR-365 e acessar a MG-190, percebeu que o último semi-reboque tombou levando toda a combinação de carga a tombar juntamente.

A combinação de carga sinistrada estava devidamente licenciamenta e seu condutor regularmente habilitado realizou o teste com o etilômetro e resultou negativo para o uso de álcool.

Com a chegada do responsável pela empresa transportadora e proprietária do veículo sinistrado informaram que a operação de destombamento e remoção da carga seria realizada no próximo dia ao amanhecer, permanecendo a via parcialmente bloqueada e devidamente sinalizada.