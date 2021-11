Coelho quase garantido na A e Galo muito perto do bi

O América está praticamente livre do risco de ser rebaixado para a Série B do Brasileirão. A ótima atuação diante do Grêmio, fazendo 3 a 1, no Independência, mais uma vez mostrou a força do time americano. Quando Mancini deixou o comando da equipe, eu escrevi aqui, que os jogadores ficariam e, o América, tinha time para escapar. Em nenhum momento do Brasileirão, o América entrou em campo derrotado de véspera. De Lisca a Marquinhos Santos, o Coelho se fez notar e, merecidamente, não só vai permanecer na Série A, como tem muita chance de beliscar uma vaga na Copa Libertadores. Parabéns aos comandantes americanos!!!!

O Galo joga amanhã, contra o Furacão, em Curitiba. Vindo de uma vitória marcante sobre o Corinthians, o jogo de amanhã poderá aproximar o Atlético do tão sonhado título do Brasileirão. Hulk, Diego Costa e Keno podem ser mantidos no ataque. Por mais que Hulk não tenha feito um jogo do nível que nos acostumamos a ver, ele é imprescindível para o time. Sua movimentação constante abre espaços para outros jogadores. Por outro lado, Keno e Diego Costa foram os melhores diante do Corinthians. Fisicamente, Diego Costa sobrou em campo, enquanto Keno, taticamente, foi perfeito. Esperamos que o Galo esteja forte em Curitiba.

Fonte: O Tempo