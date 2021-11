Cuca revê família e mostra carro xodó de 2013 ganho por conquista no Galo

Natural de Curitiba, o técnico do Atlético aproveitou a estadia na cidade para ficar junto à família. Tão logo desceu do ônibus da delegação, o treinador alvinegro atendeu aos torcedores com autógrafos e fotos e ficou por ali, no hall principal do hotel, onde esperava a esposa Rejane e as filhas Maiara e Natasha buscá-lo.

Quando o veículo da família se aproximou da entrada, Cuca fez questão de dar o cartão de visitas do automóvel que vinha buscá-lo.

“Vejam esse carro aí, esse eu ganhei na final da Libertadores de 2013. Vejam a placa dele, é 1313. Esse eu não troco, não vendo e não me desfaço dele de jeito nenhum. Esse representa demais”, disse Cuca com uma entonação capaz de demonstrar todo o orgulho pela conquista e pelo carro.

Pessoas próximos a Cuca sempre falam do carinho especial que Cuca tem com o carro. Fazem questão de falar que o treinador não é uma pessoa ligada a bens materiais, mas com o carro de 2013 a ligação é diferente. Ele mesmo reconhece isso.

Com placa de Belo Horizonte, o Toyota Corolla ano 2013 está na família desde o título da competição continental. O presente foi dado pela então patrocinadora do torneio logo após a final conquistada sobre o Olímpia, do Paraguai.

Fonte: O Tempo