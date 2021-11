‘É uma dor na alma. Para sempre’, diz avó de criança que morreu em Sarzedo

“É uma dor na alma. Para sempre. Eu comemorei tanto quando ela nasceu e, agora, cadê minha neta? Eu não tenho mais a Ana aqui todos os dias para falar: ‘bença, vó'”. O desabafo emocionado é da cozinheira Lúcia Maria da Silva, de 53 anos, avó materna da pequena Ana Rita da Silva Oliveira, de apenas 11 anos, que morreu após um acidente de bicicleta em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, há seis dias. Em conversa com a reportagem de O TEMPO, nesta segunda-feira (15), ela contou que a família precisa de ajuda, e que a outra neta, irmã de Ana que ficou ferida, segue internada e sem previsão de alta médica.

O acidente aconteceu na última terça-feira (9), quando as crianças pegaram a bicicleta de um amiguinho para brincar e acabaram colidindo contra um muro após uma descida. “No dia do acontecido, elas tinham acabado de chegar da escola junto com a mãe e preparei o lanche das meninas. Depois que tomaram o café da tarde, a Ana e a Beatriz pediram para ir ao portão e a mãe autorizou. Ela nunca imaginou que as meninas fossem brincar com a bicicleta delas porque ela estava guardada. Elas pegaram a bicicleta do amiguinho, que não tinha freio. Foi tudo em menos de dez minutos”, detalhou a avó.

Ana chegou a ser socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Já Beatriz, de 8 anos, precisou ser encaminhada de helicóptero ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII, na capital, em estado grave. Desde então, a mãe das meninas acompanha a caçula na internação.

Sonhos

Educada, estudiosa, obediente, sonhadora e primeira neta. Segundo a família, Ana falava que tinha o sonho de estudar música e já fazia planos para a festa de 15 anos. Neste ano, a menina comemorou o aniversário juntos com as irmãs. A criança morreu no dia do aniversário da avó paterna. “Os 15 anos dela era também o sonho da outra avó, já estava fazendo planos. Mas, de verdade, eu não conseguia ver os 15 anos da Ana”, desabafou.

Ana morava com a mãe e as duas irmãs, gêmeas, em uma casa de aluguel perto da residência da avó. Como o imóvel é pequeno, algumas coisas das crianças, como roupas e brinquedos, ficam na casa de dona Lúcia.

Apelo para uso do capacete

As crianças não usavam capacete no momento do acidente. A avó acredita que o equipamento de segurança poderia ter evitado a tragédia, e faz um apelo. “Eu sei que o correto seria elas estarem com o capacete, mas nunca teve uma brincadeira longe da mãe. O que aconteceu com as minhas netas pode acontecer com qualquer criança. Antes do pai e da mãe comprar uma bicicleta, compre o capacete pelo amor de Deus”, aconselhou.

Irmãs não sabem da morte de Ana Rita

As irmãs gêmeas ainda não sabem da morte da mais velha. Segundo a avó, Beatriz teve perda de massa encefálica, precisou passar por uma cirurgia de quatro horas e médicos ainda avaliam possíveis sequelas devido ao acidente.

“Sabemos que ela já está fora de perigo, mas continua sob cuidados. Beatriz será avaliada por um neurocirurgião para ver se não vai haver a perda da visão esquerda. As gêmeas ainda não sabem da morte da Ana, a minha outra neta, que é uma menina especial, ficou com a vizinha depois do acidente. A minha filha (mãe das meninas) ainda não consegue falar, ainda não conseguiu ter uma reação”, disse Lúcia.

A assessoria de imprensa da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo Hospital de Pronto Socorro João XXIII, não informa o estado de saúde dos pacientes.

Lembrança do último beijo

“A última vez que vi minha neta foi quando me deu o último beijo, ela chegou toda linda. Não existe um culpado, foi um acidente. A única mão que poderia segurar minha neta era a de Deus, a Ana foi um anjo. Estamos preparados para a vida, mas não estamos preparados para a partida”, finalizou a avó.

Ajuda

A mãe de Ana Rita precisa de ajuda para pagar o aluguel e outras contas. Além disso, ela também vai ter gastos com medicamentos após a saída de Beatriz do hospital. Quem quiser e puder ajudar é só fazer um PIX para dona de casa.

Caixa econômica Federal: (31) 9 8369-0294

PicPay: [email protected]

Fonte: O Tempo