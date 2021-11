Furacão x Galo: Mãe e filha realizam sonho e conhecem atacante Hulk. Veja!

Por onde passa, o estrelado elenco do Atlético recebe carinho e apoio de torcedores que vivem a expectativa pelo título nacional. Na tarde desta segunda (15), entre as pessoas que acompanhavam a chegada da equipe em Curitiba, uma dupla chamou a atenção do técnico Cuca, que se mostrava bem à vontade do lado de fora do hotel. A pequena Maria Vitória, que carregava um boneco do super-herói Hulk para simbolizar a idolatria pelo atacante do Galo, não se deu por satisfeita quando a mãe, Kamilla Silva, a levou para fazer foto com o treinador do time atleticano.

Depois do registro, Cuca ouviu um sonoro sim da criança de sete anos quando perguntou se ela ainda gostaria de tirar uma foto com o camisa 7 do time alvinegro. Imediatamente, o técnico pediu a assessoria do Atlético que levasse Kamilla e Vitória até a parte interna do hotel, onde os jogadores se preparavam para subir para os quartos.

“O Cuca foi bem legal foi super receptivo, tirou foto com todo mundo e eu comentei que ela queria tirar foto com o Hulk, e ele falou “vamos dar um jeito”. Todos os jogadores passaram e o pessoal que estava lá disse ao Hulk que o Cuca pediu para ele fazer a foto”, conta Kamilla.

Vitória não só conheceu o ídolo, como contou, mesmo tímida, que espera um gol do artilheiro na partida diante do Athletico Paranaense, nesta terça (16), pela 33ª rodada do Brasileirão. A mãe, Kamilla, mineira que vive em Curitiba, estará com a filha nas arquibancadas da Arena da Baixada.

“O nome dela é Vitória porque na Libertadores de 2013 eu prometi que se o Victor pegasse aquele pênalti (contra o Tijuana, na semifinal) meu filho ia chamar Victor. Ela nasceu em 2014 e não teve como não pagar a promessa”, explica a mãe.

Fonte: O Tempo