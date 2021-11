Galo: conheça o torcedor mirim do Athletico-PR fã do goleiro Everson

Fã do goleiro Everson desde que o jogador vestia a camisa do Ceará, o torcedor do Athletico-PR, João Pedro, de 8 anos, esteve na entrada do hotel na região central de Curitiba para receber a delegação alvinegra na tarde desta segunda-feira (15). O jovem torcedor quer uma vitória no Furacão em cima do Galo na Arena da Baixada, mas, ao mesmo tempo, brinca que não quer que o goleiro sofra gols.

Torcedor do Athletico-PR, João Pedro, de 8 anos, é fã do goleiro Everson, do Galo, e sempre faz questão de receber o jogador em Curitiba pic.twitter.com/6Lk78vSRw9 — Giovanna Pires (@giovannapiresm) November 15, 2021

Na companhia da mãe, Fabíola Pinheiro, que sempre o acompanha nas “loucuras” pelo futebol, João Pedro levou sua luva de goleiro – que ganhou de presente de um patrocinador do jogador do Atlético – para o Everson autografar. Sempre solícito, o goleiro atende os pedidos desde que toda essa história começou, quando ainda atuava pelo Ceará.

“Quando ele tinha três anos, a gente já fazia coleção de camisas de jogadores e ele queria a camisa do goleiro ‘verde água’. Na época, a gente não conseguiu, mas o Everson disse que quando viesse para Curitiba de novo, ele entregaria pra gente e ele trouxe. Depois disso, sempre que ele vem para cá, a gente vem visitar”, disse a torcedora do Furacão, mãe de João Pedro, ao Super.FC.

O jovem torcedor, que quer ser goleiro profissional, sempre conta os dias para poder encontrar Everson, quando o atleta vem para Curitiba. João já presenteou o jogador com um boneco personalizado e teve uma festa de aniversário com o tema do goleiro. Na partida desta terça-feira (16), o jovem torcedor ficou dividido, mas tem certeza de que quer ver o Galo ser campeão brasileiro.

“A gente sabe que vai ser um jogo difícil. Até porque vão com time reserva, mas estamos torcendo. Como não temos mais chances de título, torcemos pelo Galo, pelo Everson, sempre. Mostrando que você pode ter ídolos em qualquer time”, conta a mãe de João Pedro.

Ao Super.FC, Everson disse que fica muito feliz com o carinho que recebe de todos os torcedores, principalmente das crianças que, nas palavras do atleta, têm um sentimento mais puro e verdadeiro. Embora João Pedro não seja torcedor do Galo, o goleiro se sente muito emocionado com todo carinho que recebe.

Fonte: O Tempo