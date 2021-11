Galo é recebido com festa por torcedores em Curitiba; veja imagens

A chegada da delegação do Atlético em Curitiba, na tarde desta segunda-feira (15), foi marcada pela presença de alguns torcedores que foram apoiar o time na entrada do hotel. Tímidos com o entardecer frio na capital paranaense, mas muito confiantes em uma vitória na terça, a torcida presente ensaiou gritos de apoio ao time, que enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada, às 16h, pelo Brasileirão.

O técnico Cuca, o ex-goleiro Victor, que hoje é gerente de futebol do clube, o atacante Hulk e o zagueiro Réver foram os mais ovacionados pelos torcedores presentes na entrada do hotel. A delegação desembarcou em Curitiba aproximadamente às 15h30. Os jogadores fizeram questão de atender os torcedores para fotos e autógrafos.

A expectativa para a partida de terça é grande. O time se aproxima da conquista do tão sonhado título do Campeonato Brasileiro e conta com uma vitória nesta partida fora de casa para encaminhar o bicampeonato. Do outro lado, um Furacão que deve entrar com o time todo reserva, já que viaja para Montevidéu na quarta-feira para a disputa da final da Sul-americana contra o Red Bull Bragantino.

Torcida do Atlético presente em Curitiba para recepcionar a delegação do Galo, que enfrenta o Atheltico-pr amanhã (16), às 16h, na Arena da Baixada. pic.twitter.com/noXD9RTDeW — Giovanna Pires (@giovannapiresm) November 15, 2021

Fonte: O Tempo