Ituiutaba, Minas Gerais. Um homem de 65 anos esfaqueou o esposa 63 anos e tentou cometer suicídio em seguida. O fato ocorreu na noite do último domingo (14.nov.2021), por volta das 19h30, no Residencial Primavera.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar com uma testemunha, há cerca de três semanas sua irmã e seu cunhado mudaram do estado de São Paulo para Ituiutaba. Ainda segundo a testemunha, a irmã disse que seu amásio estava muito nervoso e que nos últimos dias estava discutindo muito.

Durante uma conversa entre as irmãs, o autor ligou para a esposa falando que não iria deixar ela adentrar na residência, sendo que a vítima ficou com medo e pediu para sua irmã acompanhá-la até em casa. Quando chegaram na residência o autor, que se encontrava extremamente nervoso, colocou a mão entre as almofadas do sofá e retirou uma faca. Ao perceber o risco de morte, a mulher de 63 anos saiu correndo, sendo perseguida pelo marido, que a alcançou e a jogou ao solo, desferiu três facadas na região do abdômen.

O idoso foi direto para casa dizendo que iria tirar a própria vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu a mulher vítima das facadas. A vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Ituiutaba, sendo que lá chegando ela foi transferida de imediato para o Hospital São José. As facadas atingiram o fígado e o intestino.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu à residência do autor. Os militares deparam com o portão da casa aberto, sendo realizado um adentramento tático. Após entrarem na casa, visualizaram o autor consciente, deitado no piso da área de serviço da residência, tendo uma faca cravada em seu tórax.

De imediato foi feito o acionamento do SAMU, tendo comparecido ao local e socorrido o autor para o Pronto Socorro municipal, sendo que após exames, ficou constatado que a faca atingiu coração, motivo pelo qual o autor foi socorrido em estado grave para o Hospital da UFU em Uberlândia, com a faca no peito.