Neymar teria beijado Mariana Rios e mandado um buquê de flores

Ninguém confirma nada, porém é dado como certo que Neymar Júnior, na última sexta-feira (12), trocou beijos quentes com Mariana Rios, atriz e cantora de Minas Gerais. A ficada teria acontecido após o jogo do Brasil, no Bar Cupido, em São Paulo, segundo informou o site Metrópoles.

O portal de notícias garante ainda que a troca de beijos teria sido presenciada por Duda Reis e João Guilherme, que até o fechamento desta edição não haviam se manifestado sobre o assunto. No dia seguinte à ficada, o camisa 10 teria ainda enviado um buquê de flores vermelhas para a mineirinha, que chegou a postar o mimo nas redes sociais, mas sem revelar o nome do “santo”.

Especula-se que Neymar teria um caso com a influenciadora Bruna Biancardi. Porém, ficar com Mariana não teria nenhum problema, já que o atleta mantém uma relação aberta com Bruna.

Fonte: O Tempo