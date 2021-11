Nicola Negro dança conforme a música

O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Para alguns, desrespeito.

Para outros, arte.

A discussão sobre o drible no futebol é antiga e gera muitas controvérsias entre torcida, jogadores e a mídia.

O assunto voltou à tona. Aliás, nunca saiu de moda.

Só que sai o futebol, entra o vôlei.

Não teve drible, teve dancinha.

A comemoração do treinador italiano Nicola Negro chamou atenção após a vitória do Minas contra o Flamengo no Rio.

Não houve desrespeito como uma minoria sugere.

Após o ataque de Neriman, o treinador vibrou abraçado com os membros da comissão técnica e depois, ainda eufórico, foi dançando em direção as placas de publicidade, local onde estava Sheilla.

Em nenhum momento se dirigiu aos torcedores ou adversários.

O vôlei não pode perder a graça.

É bom sair da mesmice, dentro do limite.

Nicola simplesmente extravasou. Algo natural.

Foi um jogo tenso, muito disputado e o Minas saiu do buraco para vencer por 3 a 2. Sem contar que minutos antes do fim da partida, o treinador recebeu cartão vermelho e viu o Flamengo abrir 8 a 5 no tie-break.

É como o drible no futebol, por diversas vezes recriminado.

A comemoração, assim como o drible, sem gritos direcionados na rede e ofensas, faz parte do espetáculo.

