Oftalmologistas oferecem orientação online sobre retinopatia diabética

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) promove no próximo sábado (20) uma maratona de prevenção e conscientização da retinopatia diabética, doença que causa danos à visão e pode levar à cegueira.

Entre as iniciativas está um serviço gratuito de teleorientação, em que é possível agendar uma sessão com um médico oftalmologista para tirar dúvidas sobre a doença. Quem estiver interessado deve buscar um dos horários disponíveis e fazer o agendamento no site 24 horas pela diabetes.

A maratona de teleatendimento é promovida desde o ano passado pelo CBO, e durante todo o dia trará ainda palestras, debates e entrevistas com médicos, cientistas e convidados, que serão transmitidas pelo YouTube. Na página do evento é possível encontrar ainda diversas informações sobre a retinopatia diabética.

Retinopatia diabética

A doença é causada por danos nos pequenos vasos da retina e alterações nos níveis de glicose do sangue, que acometem as pessoas diabéticas. Segundo o CBO, é a principal causa de cegueira evitável entre indivíduos de 20 a 64 anos.

Para evitar a retinopatia, é fundamental que as pessoas diabéticas consigam estabilizar o nível de glicose no sangue. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), mais de 10 milhões de brasileiros convivem com essa doença. No entanto, esse número pode ser bem maior devido à subnotificação. Estima-se que um em cada dois adultos com diabetes não tenha o diagnóstico, o que faz da informação um fator de extrema importância para o início do tratamento adequado.