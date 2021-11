PBH sorteia 85 vagas em feira de alimentação, plantas e artesanato do Barreiro

As vagas para a feira de artesanato, plantas, antiguidades, livros, comidas e bebidas da Praça da Febem, no Barreiro, serão sorteadas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na próxima quinta-feira (18). Os interessados em acompanhar presencialmente devem encaminhar e-mail para [email protected] até as 18h do dia 17.

Para evitar aglomeração, somente 20 pessoas serão liberadas para entrar na sede da Secretaria Municipal de Política Urbana para acompanhar o sorteio. Mas a prefeitura também vai transmitir o sorteio, ao vivo e on-line, a partir das 15h neste link.

No total, são 85 vagas para a feira, que vai começar a funcionar aos sábados, das 8h às 17h, na Praça José Verano da Silva (conhecida como Praça da Febem, entre a av. Olinto Meireles e Alameda Louzak).

Conforme a prefeitura, o resultado do sorteio com a relação da ordem de prioridade de escolha das vagas será publicado no Diário Oficial do Município e no site do Programa Jornada Produtiva.

Fonte: O Tempo