Pesquisa DATATEMPO: Avanço da vacinação pode resultar em estádios mais cheios

A pandemia parou não só o futebol mineiro como o mundial no ano passado. Em Minas Gerais, a rodada do Campeonato Mineiro dos dias 14 e 15 de março de 2020, um final de semana, foi a última a ser realizada antes da paralisação total e já sem público. O último jogo no Estado com público tinha sido realizado no meio da semana anterior, quando Cruzeiro e CRB se enfrentaram no Mineirão, pela Copa do Brasil, no dia 11 de março. Agora, várias praças já estão liberadas para receber a torcida – Belo Horizonte, inclusive, tem capacidade máxima liberada em seus estádios. Mas, o que mudou para o torcedor nesse período? Quem ia sempre ao estádio? E quem pretende voltar a comparecer? Afinal de contas, ir ao estádio também conta para ser um fanático.

A resposta está também na terceira etapa da pesquisa DATATEMPO. A pergunta foi bem clara: “Você costumava ir ao estádio antes da pandemia?”. Entre os 916 entrevistados, a resposta surpreendeu: 73,8% disseram que não e apenas 9% afirmaram que iam frequentemente, enquanto outros 17,1% compareciam às vezes.

“Por meio da pesquisa, foi verificado que a maioria dos torcedores expressam sentimentos de paixão pelos seus times, sendo que 58,4% consideram ser torcedor um aspecto importante e 90,1% ficam felizes quando seus times ganham, mas essa paixão não se reflete em idas ao estádio”, comentou Audrey Dias, coordenadora de pesquisa do DATATEMPO.

Pesquisa DATATEMPO: Torcida do Atlético é formada por mais fanáticos do que a do Cruzeiro

Quando questionados sobre voltar aos estádios neste momento, com o avanço da vacinação, a esperança mudou. O que antes eram 73,8% dizendo que não iriam, agora 52,2% falaram que não vão. O número daqueles que pretendem ir ainda neste ano chegou a 11,5%, enquanto outros 35,7% confirmaram que pretendem ir em 2022. Ou seja, o que antes eram 26,1% de torcedores que iam frequentemente ou às vezes antes da pandemia, com o avanço da vacinação, agora já são 47,2% que se programam para ir ainda em 2021 ou, no máximo, em 2022.

Audrey Dias aponta um dado interessante quando são analisados os dados por região. “Quatro delas têm interesse maior em frequentar o estádio a partir do ano que vem: Campo das Vertentes, Central Mineira, Jequitinhonha e Vale do Mucuri”, disse. Curiosamente, 52,6% dos entrevistados que vivem na região metropolitana de Belo Horizonte não planejam voltar às arquibancadas em 2022.

Cruzeirenses iam com mais frequência, enquanto mais atleticanos querem voltar neste ano

Um outro dado que a pesquisa DATATEMPO traz sobre os hábitos dos torcedores mineiros é que os cruzeirenses iam com mais frequência aos estádios do que os atleticanos antes da pandemia. O número de torcedores estrelados que iam chegou a 39%, contra 34,1% dos atleticanos. Entre os 916 torcedores escutados pela pesquisa neste quesito, foi constatado um empate técnico entre aqueles que iam às vezes (37,6% de cruzeirenses e 36,9% de atleticanos). Já o número de cruzeirenses que não iam é maior do que o dos atleticanos (34,8% contra 26,9%).

Mas, quando o assunto é a propensão a ir aos estádios com o avanço da vacinação, a resposta atleticana é mais efetiva. Entre os entrevistados, 42,9% pretendem ir ainda neste ano, ao passo que 31,4% dos cruzeirenses se manifestaram favoráveis a voltar ainda em 2021. Um reflexo dos atuais momentos dos dois rivais mineiros, já que, enquanto o Galo luta por títulos, a Raposa apenas se manteve na Série B. Para 2022, porém, 37,6% dos cruzeirenses pretendem voltar aos estádios, com a expectativa, inclusive, de melhoria do time. Já 29,1% dos atleticanos se prepara para voltar no ano que vem.

Fonte: O Tempo