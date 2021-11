Pesquisa DATATEMPO: Número de sócios-torcedores está diretamente ligado à renda

Os planos de sócios-torcedores foram incrementados nos últimos anos e, durante a pandemia, muitas ofertas e facilidades foram oferecidas para que mais e mais fãs passassem a se associar. E o que a pesquisa DATATEMPO mostrou é que, entre o universo dos torcedores que foram ouvidos, o número de sócios-torcedores ainda é bem reduzido e está ligado diretamente à renda.

O primeiro número que chama a atenção é o fato de que, entre os 916 entrevistados, 93,7% não possuem um plano de sócio-torcedor. Desse universo, apenas 58 torcedores, ou 6,3% dos que foram ouvidos pela pesquisa, são sócios. E, nesse grupo seleto, mais uma questão trazida à tona pela pesquisa chama a atenção: a divisão de renda.

Entre os entrevistados que são sócios-torcedores, a maioria tem uma renda superior a R$ 10.450, marca superior aos que são sócios e recebem até R$ 2.090 por mês, por exemplo. Ou seja, os mais abastados estão tendo a capacidade de manter seus planos.

Fidelidade

Dentro dos entrevistados que possuem planos de sócio-torcedor, os torcedores alvinegros levam uma pequena vantagem. São 36,2% desse seleto grupo que são associados do Atlético, enquanto outros 32,8% torcem pelo Cruzeiro. Chama a atenção o fato de que praticamente um terço dos torcedores mineiros tem um plano de sócio-torcedor de um clube de outro estado – 31%.

Fanatismo

Como já era esperado, aqueles que são fanáticos são os que mais contratam os planos de sócio-torcedor. Portanto, os que foram classificados como fanáticos pela pesquisa DATATEMPO são os que têm o maior percentual de sócios – no caso, 12,3% dessa categoria, um número baixo, se levarmos em conta que todos os demais 87,7% de fanáticos não são sócios. E isso levando em conta os torcedores dos três clubes de Belo Horizonte. Entre aqueles que são torcedores, 6,5% são também sócios-torcedores e apenas 0,8% dos simpatizantes são associados.

Cresce o número de pessoas que não torcem para nenhum clube

A pesquisa DATATEMPO relacionada às torcidas mineiras e também para quem os moradores do Estado torcem mostrou uma variação curiosa em sua terceira rodada. Se na primeira, realizada em junho, com uma base de 1.300 entrevistados, 23,5% declararam que não torcem para nenhum clube, nesta rodada atual, feita em outubro, nada menos que 34,6%, de uma base de 1.402 pessoas, disseram não torcer para ninguém, um crescimento considerável em relação à segunda rodada de pesquisas, feita em setembro, com 1.392 pessoas – há dois meses, 26,5% dos entrevistados afirmaram não torcer para nenhum clube (ou seleção).

“A principal diferença percebida nesta rodada da pesquisa foi o aumento expressivo dos mineiros que não torcem para nenhum time, com uma variação de 8,1%”, disse Audrey Matos, coordenadora de pesquisa do DATATEMPO.

Pesquisa DATATEMPO: Torcida do Atlético é formada por mais fanáticos do que a do Cruzeiro

Esse resultado refletiu diretamente nos percentuais de torcida dos clubes mineiros. Se, em junho, 28,2% afirmaram ser torcedores do Cruzeiro, o número caiu para 23,3% em outubro. Do lado atleticano, uma pequena queda, dos 19,5% de junho para 19,1% em outubro. O reflexo também pode ser medido entre os americanos, de 1,1% para 0,3%, e também entre aqueles que torcem para outros clubes ou até mesmo pela seleção brasileira, de 27,5% em junho para 22,7% em outubro.

Diferença entre Cruzeiro e Atlético é reduzida

Uma outra constatação dos números é que, se segue como a maior torcida do Estado, o Cruzeiro viu a diferença para o Atlético reduzir em quatro meses. Em junho, quando 1.300 pessoas foram ouvidas, a diferença era de quase nove pontos percentuais entre os rivais (28,2% a 19,5% para o Cruzeiro), distância que diminuiu em setembro, com 1.392 entrevistados (26,5% a 20%) e ainda mais no mês de outubro (23,3% a 19,1%).

Pesquisa DATATEMPO: Avanço da vacinação pode resultar em estádios mais cheios

Do total de 1.402 pessoas entrevistadas para essa terceira rodada da pesquisa DATATEMPO, 318 afirmaram torcer por outros clubes e, dentro desse universo, o Flamengo tem nada menos que 45,3%, seguido pelo Corinthians, com 23%. A fase de distância entre os torcedores e a seleção brasileira pode ser medida por números. Apenas 0,9% dos fãs mineiros afirmaram que torcem pela seleção canarinho. O curioso é que 0,3% desse total se diz torcedor do Paysandu, de Belém.

Fonte: O Tempo