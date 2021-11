PM procura por assessor parlamentar acusado de tentar matar jovem que negou sexo

A Polícia Militar mineira procura por um assessor parlamentar de 31 anos que teria tentado matar um jovem de 24 anos. A vítima contou que estava sendo assediada e ameaça por negar sexo para o suspeito. A tentativa de homicídio aconteceu em Itapagipe, município que fica no Triângulo Mineiro, na última sexta-feira (12).

De acordo com registro da PM, o suspeito armado abordou o rapaz na avenida do Lago, no bairro Residencial Lago Castro, por volta das 20h. Para evitar ser atingido, o jovem, que estava em uma moto, contou que jogou o veículo contra o assessor.

Mas, antes de fugir, o homem atirou. Por sorte, ninguém foi atingido. O crime foi presenciado por duas testemunhas, que viram o momento em que o assessor parlamentar entrou para dentro de uma mata. Os militares fizeram rastreamento na área, mas o suspeito não foi localizado.

Após as buscas, a PM conversou com o rapaz alvo dos tiros. Ele contou que trabalhou com o assessor parlamentar entre 2018 e 2020, mas deixou o emprego depois que passou a desconfiar que o assessor teria interesse amoroso nele.

Depois disso, conforme a vítima, o suspeito começou a espalhar na cidade que o jovem não tinha concluído os serviços e, por isso, teria uma dívida dependente. Ainda no boletim de ocorrência, o rapaz contou que há três semanas começou a receber mensagens intimidadoras, de números desconhecidos, dizendo que iria divulgar fotos íntimas dele nas redes sociais.

O jovem logo começou a desconfiar do assessor parlamentar e, mais recentemente, também passou a receber mensagens com fotos de armas e mensagens do tipo: “vou me matar e atribuir a culpa a você”.

Posteriormente, o autor teria admitido que estava gostando da vítima e falou que queria sexo oral. O rapaz relatou que tem todas as mensagens arquivadas e que elas estão à disposição da Justiça e da polícia.

Fonte: O Tempo