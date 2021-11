Torcida do Atlético é formada por mais fanáticos do que a do Cruzeiro

Todo torcedor é um fanático? Todos acompanham seus clubes de coração de uma forma intensa? Assistem a todos os jogos, leem notícias todos os dias? Nem todos. E esse é o mote da terceira rodada de pesquisas DATATEMPO voltada para os torcedores mineiros, que mede o nível de fanatismo dos aficionados por futebol. Além do fato de nem todos poderem ser considerados fanáticos, uma constatação é certa: não dá para dizer que uma torcida é mais fanática do que a outra. Cada uma tem seu grau de fanatismo, sejam elas torcidas gigantes como as de Atlético e Cruzeiro, ou as menores, espalhadas por todo o país.

Mas uma vertente diferente pode ser constatada a partir desta pesquisa, realizada em outubro. Considerando uma classificação que divide os fãs em simpatizante, torcedor e fanático, é possível afirmar que, de acordo com essa nova rodada da pesquisa DATATEMPO, a base de torcedores do Atlético é formada por mais fanáticos do que a base cruzeirense escutada pela pesquisa.

O chamado ‘índice de fanatismo’ foi construído a partir do sentimento de paixão em relação a determinado clube, além da frequência com a qual o torcedor acompanha os jogos e as notícias de seu time de coração. Isoladamente, cada uma dessas condições não é suficiente para determinar ou definir se uma pessoa é fanática pelo seu clube, mas, a partir da combinação entre os fatores, é possível atestar em qual grau cada torcedor se enquadra. A partir daí, o DATATEMPO classificou os torcedores em três categorias: simpatizante, torcedor e fanático. Foram ouvidas 1.402 pessoas, espalhadas por todo o Estado de Minas Gerais, sendo que 32% se concentram em Belo Horizonte e em sua região metropolitana. Confira abaixo como cada um se classifica:

QUE TIPO DE TORCEDOR VOCÊ É?

Simpatizante: é aquele que torce para um clube, mas não assiste aos jogos ou acompanha notícias com frequência. Além disso, não expressa um sentimento de paixão pelo clube.

Torcedor: é aquele que nutre um sentimento de paixão, acompanha os jogos e as notícias, mas em baixa intensidade.

Fanático: apresenta um sentimento de paixão, acompanha notícias diariamente e assiste a todos os jogos.

AS DIFERENÇAS ENTRE ATLETICANOS, CRUZEIRENSES E AMERICANOS:

Dentro do núcleo de atleticanos ouvidos pela pesquisa, 268 pessoas, 33,2% foram considerados fanáticos, ao passo que 44,8% são torcedores, de acordo com a classificação definida, e os 22% restantes são de simpatizantes. O percentual de fanáticos alvinegros é maior do que o percentual cruzeirense, formado por 25,1% das 326 pessoas que torcem pelo clube celeste ouvidas pela pesquisa. O número de torcedores, segundo a pesquisa, é formado por 44% de cruzeirenses. No caso azul, os 31% que restaram são considerados simpatizantes. Vale lembrar que os números da pesquisa mantêm a torcida celeste como a maior do estado.

No caso do América, nada menos do que 50% dos torcedores ouvidos foram considerados simpatizantes. O percentual de fanáticos é de 25%, enquanto os outros 25% foram classificados como torcedores.

Fonte: O Tempo