União Galo e Coxa recepciona time alvinegro e seca Athletico-PR

O Atlético chegou na fria Curitiba sob um forte calor. O calor humano transmitido pelo seu torcedor, que saiu de casa na capital paranaense para recepcionar a delegação, no meio da tarde de um feriado da proclamação da república, sob gritos de apoio, fotos, autógrafos e cânticos de incentivo.

E dois torcedores chamavam a atenção da porta do hotel em que o Atlético está hospedado para a partida contra o Athletico-PR, nesta terça-feira (16), na Arena da Baixada. O atleticano Guilherme e o torcedor do Coritiba Lucas.

Um vestido com a camisa do Galo e outra na mão para pegar autógrafos. Outro vestia a remera do Coxa, que está em vias de acesso à Série A do Brasileiro.

A união em prol do Galo para a conquista do bicampeonato e também contra o Furacão nesta reta final fizeram com que os dois cunhados fossem recepcionar o time de Guilherme, que foi criado em Minas Gerais, mas que mora há 12 anos em Curitiba.

“Sempre que o Galo joga aqui eu vou ao jogo. E com a pandemia, não deu para ir ano passado. Agora, vou matar a saudade e vale a pena estar aqui para recepcioná-los. Eles estão honrando a camisa e vamos vencer”, disse.

Já Lucas, torcedor do Coxa, foi levar todo apoio ao Galo para começar a empurrar o Furacão para baixo neste final de ano.

“Já começa amanhã, com uma vitória do Galo. Depois na final da Copa do Brasil o Galo vence de novo. Eles (Athletico-PR) vão perder a Copa Sul-Americana para o Bragantino. E aí, nosso final de ano vai ser melhor do que o deles. Vamos subir e eles vão ficar sem nada”, completou.

