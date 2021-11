Veja como está a situação do trânsito nas rodovias mineiras na volta do feriadão

Promete ser tranquila a volta para casa de quem aproveitou o feriadão prolongado do Dia da Proclamação da República, celebrado nesta segunda-feira (15), para viajar. Até o momento, as rodovias mineiras não apresentam registros de congestionamento. De acordo com as concessionárias que administram a BR-381 e a BR-040, o fluxo nessas rodovias que dão acesso às cidades históricas mineiras, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, ainda está tranquilo.

No entanto, o porta-voz da PRF, Aristides Júnio disse que é esperado a congestionamento no turno da noite na BR-381, na chegada do Espírito Santo, um dos destinos preferidos dos mineiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, até a meia-noite desta segunda-feira, a operação Proclamação da República 2021 nas rodovias federais, com o objetivo de fiscalizar, orientar e barrar imprudências ao volante, como ultrapassagens perigosas.

Belo Horizonte

No centro de Belo Horizonte, as câmeras da BHTrans não revelam retenções. O trânsito também está tranquilo nas proximidades da rodoviária.

Sem previsão de chuvas intensas para o fim do feriadão

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não existe previsão de chuvas intensas na capital mineira. O que existe é a possibilidade de chuvas rápidas em áreas isoladas do Sul de Minas e do Triângulo.

Veja as dicas da PRF para garantir uma volta para casa segura:

Acenda os faróis do veículo

Diminua a velocidade

Aumente a distância para os demais veículos

Fonte: O Tempo