Vídeo: carro pega fogo após motorista cair em buraco e bater em grade da BR-050

Um motorista conseguiu sair ileso de um carro que ficou destruído após pegar fogo em Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor teria caído em um buraco de uma rua que dá acesso à BR-050.

Depois do acidente, ocorrido na tarde desta segunda-feira (15), ele teria perdido o controle da direção e batido na grade de proteção, na altura do bairro Segismundo Pereira. Com o impacto, o veículo incendiou, mas, por sorte, ninguém se feriu com gravidade na ocorrência.

Para apagar as chamas, os militares utilizaram aproximadamente 500 litros de água. Vídeo mostra o combate ao fogo. Assista:

Carro pega fogo após motorista cair em buraco e bater em grade de proteção próximo da BR-050, em Uberlândia. Bombeiros combatem as chamas pic.twitter.com/qg4Pm5MYuV — O Tempo (@otempo) November 15, 2021

Fonte: O Tempo