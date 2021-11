Athletico x Galo: para ficar (ainda mais) tranquilo e jogar pressão para o Fla

Entre a pressão e a tranquilidade, o Atlético entra em campo em busca da manutenção da boa fase para ficar ainda mais cômodo na liderança do Campeonato Brasileiro. O time encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, com o objetivo de vencer para ficar cada vez mais com a mão na taça e pressionar o Flamengo, vice-líder, que joga na quarta-feira, contra o Corinthians.

O Galo vai para o duelo às 16h (de Brasília) pressionado por conta do adversário, que entra em campo com um time recheado de reservas, já que o Furacão só pensa na final da Sul-Americana, no próximo sábado (20), contra o Bragantino.

Por isso, diante dos reservas do time paranaense, o Galo entra em campo com a obrigação da vitória. Claro que o triunfo é uma questão imprescindível por conta da briga pelo título da competição, mas o fato de encarar uma equipe reserva traz a pressão para o lado alvinegro.

Mas ao mesmo tempo, o time de Cuca segue com boa distância do segundo colocado (8 pontos). Uma gordura importante que dá para ser queimada em caso de um resultado negativo, porém, internamente, o Galo quer sacramentar a conquista o quanto antes para, enfim, soltar o grito de campeão da garganta e ainda ter tempo para focar única e exclusivamente nas finais da Copa do Brasil, em dezembro.

Baixas

Se o Furacão vai a campo com vários reservas, o Galo não terá vários titulares. Alonso, Vargas, Savarino e Alan Franco estão com suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Nacho Fernández, com incômodo na coxa está vetado. E Guilherme Arana está suspenso.

Athletico-PR x Atlético

Motivo: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: rádio Super 91.7FM e TV Globo Minas

Athletico-PR

Bento, Khellven, Zé Ivaldo, Fasson, Nicolas, Márcio Azevedo, Christian, Juninho, Jader, Carlos Eduardo e Pedro Rocha. Técnico: Alberto Valentim

Atlético

Everson; Mariano, Réver, Nathan Silva e Dodô; Allan, Jair, Tchê Tchê (Keno) e Zaracho; Hulk e Diego Costa. Técnico: Cuca

Fonte: O Tempo