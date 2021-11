Campeonato Mineiro terá final em jogo único na próxima temporada

O Campeonato Mineiro de 2022 será decidido em final única. A mudança foi definida na reunião do conselho técnico da Federação Mineira de Futebol (FMF), realizada nesta terça (16), no Mineirão. A competição vai começar no dia 26 de janeiro. As semifinais estão previstas para os dias 27 e 30 de março. E a final, em jogo único, no dia 3 de abril.

Nem todos os clubes concordaram com essa decisão. De acordo com informações obtidas pela equipe Super.FC com pessoas ligadas aos clubes, o Atlético não foi favorável à decisão em um jogo, questão que foi bem recebida pelo Cruzeiro. O América ainda vai divulgar um posicionamento.

A informação de momento é que a final deverá ser disputada no Mineirão, com mando e torcida apenas do mandante, já que, neste momento, Belo Horizonte não permite torcida compartilhada. O mandante será o time que tiver a melhor campanha na competição. Outra decisão já confirmada é que, como aconteceu nas últimas temporadas, as semifinais e a final terão VAR.

Fonte: O Tempo