Críticas merecidas por mais uma campanha ruim na Série B

Alô, Nação Azul ! As críticas ao time não se baseiam apenas na partida contra o Vitória e sobre a humilhante derrota por 3 a 0. Mas, sim, a mais uma péssima campanha na Série B. A exemplo da temporada passada, o Cruzeiro em nenhum momento passou confiança ou esperança de acesso, pois sempre esteve na parte de baixo da tabela e, na maioria das vezes ,bem próximo do Z-4. O único momento de entusiasmo foi na chegada de Vanderlei Luxemburgo, que chegou a ficar com uma invencibilidade de dez partidas, mas somando mais empates do que vitórias. Depois foi desandando de novo, com derrotas para CSA e Remo, em casa, e empates com times também abaixo na tabela. De mágico e convincente, apenas a goleada sobre o Coritiba, por 3 a 0, jogando o futebol que se deve praticar para subir, mas aí já era tarde. Se Luxemburgo fosse fazer uma avaliação ou vestibular de quem fica, usando como base a partida com o Vitória, só seria aprovado o goleiro Fábio. A avaliação é ao longo da competição, mas mesmo assim muitos mostraram que não tem condições de vestir a camisa celeste, ou permanecer para a próxima temporada. Quem vai definir isso ao que parece é o técnico que deve mesmo permanecer, e com total autonomia para montar um novo elenco. Mas, para que isso aconteça, tem que pagar o transferban. Sem ele nenhum treinador dará solução ao Cruzeiro.

Fonte: O Tempo