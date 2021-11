Guilherme de Pádua exclui perfil após anúncio de série sobre Daniella Perez

No final de 1992 um crime chocou o país. Estrela em ascenção na Globo, a atriz Daniella Perez, na época com apenas 22 anos, foi brutalmente assassinada logo que saiu das gravações da novela “De Corpo em Alma”, de autoria de sua mãe, Gloria Perez.

Os assassinos foram seu então colega, o ator mineiro Guilherme de Pádua e a esposa dele, Paula Thomaz. Ambos foram condenados, mas já estão livres. A história que causou comoção popular vai virar uma série documental produzida pela HBO Max, com direção de Tatiana Issa e produção de roteiro de Guto Barra. A previsão de estreia é 2022.

O seriado será focado no crime ocorrido, além da repercussão do caso na imprensa.

Desde que a produção foi anunciada, Guilherme de Pádua resolve dar um sumiço das redes sociais. Hoje pastor numa igreja evangélica de Belo Horizonte, ele decidiu não se expõr mais na web como vinha fazendo nos últimos anos. O ex-ator excluiu o perfil que tinha no Instagram com 40 mil seguidores e criou outro, agora privado, com pouco mais de 600 pessoas seguindo.

Guilherme de Pádua também deixou de atualizar seu canal no YouTube, no qual vinha, há dois anos, postando vídeos sobre sua conversão. Num deles, ainda no ar, a maquiadora Juliana Lacerda, com quem ele se casou em 2017, dá um depoimento sobre seu casamento e rebate críticas.

