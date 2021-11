Homem mata cão com 23 facadas e ameaça fazer o mesmo com irmão, em Ipatinga

Um homem de 33 anos foi preso no último domingo (14) em Ipatinga, no Vale do Aço, por matar um cão da família com 23 facadas e ameaçar o irmão dele, de 22 anos, dizendo que faria com o familiar o mesmo que fez com o animal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a irmã do suspeito contou que tinha dois cachorros da raça labrador e que queria doar um deles. O suspeito disse que tinha um conhecido que queria o animal e que iria levar para ele.

Ele saiu com o cachorro e voltou dizendo que tinha “resolvido o problema” e tinha matado o cachorro com 23 facadas e deixado ele em uma rotatória.

Os familiares foram até o local e constataram que o animal realmente estava morto à facadas. O suspeito não gostou de ser questionado sobre o fato pela família e agrediu um irmão dele com socos.

Depois ele pegou uma faca e começou a chutar o portão da casa da vítima dizendo que iria fazer com ela o mesmo que fez com o cachorro. O homem foi preso e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil.

Fonte: O Tempo