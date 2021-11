Mais um dia importante na caminhada atleticana

Hoje é mais um dia importante nessa trajetória atleticana no Campeonato Brasileiro de 2021. Faltando poucas rodadas para o término do torneio, o Galo está na liderança e com uma vantagem que não dá para desprezar em relação aos seus concorrentes mais próximos. O jogo desta terça-feira, contra o Athletico-PR, é decisivo. O Atlético precisa vencer não só para se aproximar ainda mais da tão sonhada e almejada conquista do Brasileirão como também para colocar pressão nos seus rivais que ainda sonham com o título, Flamengo e Palmeiras, que vão jogar depois do Atlético nesta semana. Não importa o fato de que o Furacão pode jogar com uma equipe praticamente reserva na Arena da Baixada, já que vai decidir a Copa Sul-Americana no próximo sábado. O Galo também está desfalcado de peças importantes e precisa fazer valer a força do elenco para conseguir um bom resultado no Paraná e ir com tudo para cima do Juventude no sábado. Um abraço!

Fonte: O Tempo