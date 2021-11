Torcida do Galo inicia confusão com torcedores do Athletico-PR

A torcida do Atlético presente na Arena da Baixada na tarde desta terça-feira iniciou uma confusão na arquibancada em direção aos torcedores do Athletico-PR. O segundo tempo, que tinha acabado de começar, ficou paralisado por uns minutos até que a situação começou a ser controlada.

Os torcedores do Galo estão no anel superior do estádio, atrás do gol do lado esquerdo e invadiram o espaço criado pela segurança da arena para distanciar as torcidas. Com isso, chegaram mais próximo dos torcedores do time paranaense e iniciaram a provocação com socos, chutes e xingamentos.

Desde antes da bola rolar, as duas torcidas iniciaram provocações do lado de for do estádio. Dentro da Arena da Baixada, clima tenso também dentro de campo nesta vitória parcial do Galo em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro.

Confusão entre torcidas na Arena da Baixada: torcida organizada do Atlético ultrapassou a área delimitada e foi pra cima de torcedores do Furacão. PM chegou para afastar. pic.twitter.com/bPwmDORaWC — O Tempo (@otempo) November 16, 2021

Fonte: O Tempo