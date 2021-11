Torcida do Galo marca presença na Arena da Baixada; veja

Faltando cerca de 15 minutos para o início da partida entre Athletico-PR e Atlético, os torcedores do Galo marcam presença na Arena da Baixada. Do lado de fora do estádio, muitos ainda aguardam para entrar no estádio.

Uma das torcidas organizadas do clube, a Galoucura, está em Curitiba, para acompanhar a partida que ocorre daqui a pouco, às 16h.

Torcida organizada Galoucura chega na Arena da Baixada, em Curitiba, para acompanhar a partida que acontece daqui a pouco, às 16h. 🎥Giovanna Pires pic.twitter.com/qBgshELUQ5 — O Tempo (@otempo) November 16, 2021

Fonte: O Tempo