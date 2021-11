Brasileiro: Ceará goleia Fortaleza por 4 a 0 no Clássico-Rei

Com grande atuação do meia-atacante Vina, que marcou dois gols, o Ceará goleou o Fortaleza por 4 a 0, nesta quarta-feira (17) no estádio do Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ARENA CASTELÃO INFORMA: FIM DE JOGO E VITÓRIA DO VOZÃO! FECxCSC – 0x4 ⚽ Lima, Vina (2x) e Yony 📸 Felipe Santos / Ceará SC#CampeonatodoBrasileiro #Zenir pic.twitter.com/9JE9gSaneI — Ceará Sporting Club #NuncaAbandonar (@CearaSC) November 18, 2021

Após esta vitória o Vozão chegou aos 45 pontos, na 10ª posição. Já o Tricolor do Pici ficou na 6ª posição com 49 pontos.

Apesar de o mando de campo ser do Fortaleza, quem mandou no Clássico-Rei foi o Ceará, que abriu o placar logo aos 13 minutos com um chute no canto de Lima. Minutos antes do intervalo o Vozão ampliou, desta vez com Vina.

E o camisa 29 voltou a deixar a sua marcar aos 40 minutos da etapa final. E ainda deu tempo de o colombiano Yony González deixar o seu para fechar o marcador.

Clássico paulista

No outro clássico da rodada o São Paulo superou o Palmeiras por 2 a 0 e chegou aos 41 pontos, na 14ª posição. Com o revés, o Verdão, que iniciou a partida com uma equipe alternativa, permanece na 3ª posição com 58 pontos

A vitória do time comandado por Rogério Ceni foi construída graças a gols de Gabriel Sara e Luciano.

Derrota do Fluminense

Quem não foi bem na rodada foi o Fluminense, que perdeu de 1 a 0 para o Juventude no estádio Alfredo Jaconi graças a gol de Vitor Mendes de cabeça.

50/2º | Juventude 1×0 Fluminense VITÓRIA JACONERA! VITÓRIA DA RAÇA! VITÓRIA DA PAPADA! Vitor Mendes marcou e o Ju pulou para a 15ª posição na tabela do @Brasileirao 📷Fernando Alves/ECJuventude #JUVxFLU pic.twitter.com/CQ7dNG5LTm — E.C. Juventude (@ECJuventude) November 18, 2021

Os três pontos deixaram a equipe gaúcha com 39 pontos, na 15ª posição. Já o time das Laranjeiras permaneceu na 8ª posição com 45 pontos após o revés.