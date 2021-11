Felipe Araújo reúne grandes nomes do pagode no Mineirão em gravação de DVD

Com quase uma hora de atraso, Felipe Araújo subiu ao palco montando no Mineirão, em Belo Horizonte, por volta das 21h50 desta quarta-feira (17), primeiro dia de gravação do DVD do projeto “Clube do Araújo”.

Os primeiros convidados que subiram ao palco foram os integrantes do grupo Menos É Mais. Ao lado de Felipe, eles cantaram três músicas: “Chave Cópia”, “Naturalmente” e “Eu Nunca Amei Assim”.

A Turma do Pagode cantou com o anfitrião da noite as canções “Inventa Algum Sentimento”, “B.O.” e “Lancinho”.

Quem também vai passar pelo palco e cantar com Felipe Araújo é o grupo Pixote, que vão cantar as músicas “Ainda Sou Tão Seu”, “Credo que Delícia” e “Insegurança”.

Previsto para ser o último convidado do dia, Thiaguinho participará das faixas “Espaçosa Demais”, “Sábado e Domingo” e “A Gente Faz a Festa”.

Dilsinho marca presença na festa

O pagodeiro Disilnho, um dos convidados desta quarta-feira (17) da gravação do “Clube do Araújo”, conversou com a imprensa antes de subir ao palco e falou sobre a relação com Felipe Araújo.

“Eu conheci o Felipe na estrada, fazendo show, e ele me convidou para cantar no aniversário dele. E aí a gente se aproximou mais ainda; vimos que tínhamos muitos amigos em comum”, relembra Dilsinho.

“Assim que o Felipe me contou que tinha vontade de fazer esse projeto, eu achei genial, porque era uma ideia que eu queria ter tido”, diz o pagodeiro, aos risos. “É um projeto muito bacana, muito maneiro. Eu fico feliz por ele reverenciar artistas do samba, do pagode, e pelo respeito que ele tem pela gente também. É bacana ver que esses artistas, e eu também, agora fazemos parte da história do Cristiano Araújo”, comenta Disilnho.

No palco, eles cantaram juntos as canções “Mentira”, “Paga de Louca” e “Refém”. A noite ainda vai reunir todos os convidados juntos, no palco, para uma apresentação especial.

As gravações que acontecem nesta quarta e nesta quinta (18) no Mineirão serão lançadas em DVD, que deve ser lançado nos primeiros meses de 2022. As imagens também farão parte da segunda temporada da série “Clube do Araújo”, do Globoplay.

Iluminação especial

O palco do show “Clube do Araújo” foi montado no gramado do Mineirão. A marcação do campo, aliás, ganhou uma iluminação especial com lâmpadas led.

Segundo a organização, a previsão era receber cerca de 1.500 pessoas. E teve convidados ilustres na noite. Os jogadores Hulk, Natan e Éverson, do Atlético acompanharam a primeira noite de gravação.

Fonte: O Tempo