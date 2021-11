Flamengo arranca vitória do Timão e fica a oito pontos do Galo

Apesar da insistência do Flamengo, o empate por 0 a 0 contra o Corinthians parecia irreversível. Parecia. Mas uma linda jogada de Rodinei aos 47 minutos do segundo tempo originou o gol solitário anotado por Bruno Henrique, em bela cabeçada, que fez o Rubro-Negro voltar a ficar oito pontos atrás do líder Atlético. O Galo, com larga vantagem, soma 71 pontos, contra 63 do vice-líder carioca.

Mais do que diminuir a desvantagem para o Galo, o gol serviu para lavar a alma dos mais de 48 mil torcedores que compareceram ao Maracanã nesta quarta-feira (17), em partida válida pela 33ª rodada. Foi a depedida do Flamengo do Rio de Janeiro antes da disputa da finalíssima da Libertadores da América, marcada para o dia 27 de novembro.

Antes, porém, o Rubro-Negro faz duas partidas em Porto Alegre, a primeira no próximo sábado (20), às 21h30, contra o Internacional. A outra na terça-feira (23), também às 21h30, porém contra o desesperado Grêmio.

Já o Corinthians, que apresentou um futebol muito pobre, estacionou nos 50 pontos, em quinto lugar, e volta a campo no domingo (21), às 16h, quando encara o santos, num clássico paulista.

O jogo

Mesmo com um time praticamente todo reserva, em meio a atletas poupados e lesões, o Flamengo foi melhor durante grande partida da partida. Apático, o Timão não mostrou poder de criação e pouco chegu ao gol defendido por Hugo.

Mas na volta do intervalo, Renato Gaúcho preferiu lançar os titulares Filipe Luís, Michael e Bruno Henrique. E foi de BH o gol da vitória, já aos 47 minutos, ao aproveitar linda jogada de Rodinei, que também havia entrado no segundo tempo.

Apesar das chances remotas de conquistas do Brasileirão, o torcedor do Flamengo fez grande festa nas arquibancadas do Maracanã.

Fonte: O Tempo