Palmeiras entra com reservas, perde do São Paulo e ajuda o Galo

O Palmeiras abandonou de vez a disputa pelo título Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (17), o técnico Abel Ferreira escalou dez jogadores reservas, exceção feita ao goleiro Weverton, e perdeu para o São Paulo, por 2 a 0, gols de Gabriel Sara e Luciano. O Tricolor, que não tem nada com isso, agradeceu, somou os três pontos e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.

Quem também agradeceu foi o líder Atlético, que com o placar ficou distante 13 pontos do terceiro colocado,- 71 a 58 pontos – e com um jogo a menos. Restando cinco jogos e 15 pontos em disputa, o Palmeiras teria que vencer todos e torcer para o Galo não somar mais do que dois pontos, com 18 em disputa.

Com a derrota, o Verdão estacionou na tabela, enquanto o São Paulo chegou aos 41 pontos em 33 partidas e pulou para o 14º lugar, cinco pontos à frente do Bahia, que abre o Z-4.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (20), às 19h, quando visita o Fortaleza. Já o time comandado por Rogério Ceni terá até a próxima quarta (24), às 21h30, para se acertar ainda mais para encarar o Athletico-PR, no Morumbi.

Fonte: O Tempo