Alinne Moraes ri de fofocas sobre ela e Cauã, e diz que marido os juntou

Alinne Moraes, 38, que interpreta a personagem Bárbara na novela “Um Lugar ao Sol” (Globo), retorna às passarelas para desfilar pela Torinno, nesta quarta-feira (16), no primeiro dia de desfiles da SPFW. Com a novela toda gravada, a atriz aproveitou a oportunidade para cortar o cabelo para o desfile.

No backstage, ela falou para o reportagem sobre o desafio de gravar a novela durante a pandemia de Covid e retorno de grandes eventos como o SPFW, com todos os protocolos. “A pandemia fez com que todos nós mudássemos muito, já não era mais a mesma pessoa. Acho que esse foi o maior desafio. Depois, com os protocolos, a gente foi se adaptando ali na forma de gravar.”

Alinne conta que os atores da novela gravaram cenas com acrílico e faziam testes todos os dias. Eles não podiam usar máscara em cena porque a Covid não entrou na história da novela. “Gravamos em novembro e dezembro [de 2020], quando a pandemia estava no auge de novo. A gente teve que gravar sem máscara e com muito cuidado, mas foi delicado”, explica a atriz.

A atriz falou ainda da sua personagem, Bárbara, que vai se transformando com as pessoas e no momento dela. “Eu fui aprendendo esse universo da Barbara que um dia acorda de um jeito e no outro está diferente. Ela é muito bipolar, eu pude entrar nesse universo.”

Alinne disse que não tem Twitter, mas acompanha a reação do público a sua personagem por meio do marido, o cineasta Mauro Lima, que mostra os comentários dos internautas para ela. Ela diz que na primeira semana as pessoas falavam muito o nome dela, mas depois os comentários eram para a personagem Bárbara.

“Isso é uma coisa que acontece naturalmente em toda novela, você começa sendo aquela personagem do Cauã, da Aline, e depois se torna a Sílvia de ‘Duas Caras’. Ganha um nome e o sucesso é da personagem. Não é o ator, é a personagem que fala mais alto.”

Sobre os comentários por atuar ao lado de Cauã Reymond, seu ex-namorado, Aline diz rindo que é um relacionamento de 20 anos atrás, mas admite que o público ainda se lembra. Ela conta que comentou com Cauã que haveria curiosidade do público por conta disso.

“[Eu falei:] ‘Vai vender muita revista, muita coisa, porque as pessoas adoram imaginar aquele casal protagonista e se existe alguma coisa por trás’. Imagina um casal de ex-namorados, é um sonho as pessoas ficarem imaginando coisas.”

Aline diz que atuar com Cauã, uma pessoa que já conhece, é muito mais fácil. Ela falou que eles se aproximaram antes da novela devido a um filme que o marido fez sobre o Tim Maia. “Ele chamou ele para fazer o melhor amigo do Tim Maia.”

“A gente fez muito laboratório, trabalho de leitura. A gente se aproximou muito nesse trabalho que foi em 2012 ou 2013. Isso foi muito legal porque a gente já era muito próximo, tem amigos em comum e o mesmo empresário. Profissionalmente a gente teve a oportunidade de se juntar através do meu marido.”

