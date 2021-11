Ataque ineficiente e desgaste: Marquinhos Santos avalia empate do América

Foram 23 chutes, sendo 4 a quatro e nenhuma chance real de balançar as redes. Um indicativo da dificuldade enfrentada pelo América na noite desta quarta-feira (17), diante do Atlético-GO, na Arena Independência. Os times empataram sem gols, e Marquinhos Santos atrelou a falta de inspiração e efetividade ao desgaste físico.

“Conhecendo o Atlético-GO, e sabendo do que o Marcelo Cabo gosta de modelo de jogo, sabíamos que teríamos certa dificuldade. Até pelo que o América vem apresentando nos últimos cinco jogos, o desgaste poderia influenciar”, explicou o treinador.

Porém, Marquinhos não escondeu que o ataque foi ineficiente e que a estratégia não saiu como planejada. “O time teve um comportamento, em especial no segundo tempo de jogar em cima do adversário, buscar o gol. Mas poderíamos jogar mais um tempo ou talvez um jogo interior, que não conseguimos fazer o gol. Em cima do que foi proposto pelo Atlético-GO, tivemos muita dificuldade de achar oportunidades”, comentou.

Se com os 11 iniciais o gol não saiu, o treinador apostou em Ribamar como solução no intervalo de jogo, mas também não deu resultado. “O Alê, sentimos ele desgastado e até para preservá-lo esperando esses últimos cinco jogos, a gente precisava ter uma referência na área. Em função disso, fizemos a entrada do Ribamar. A intenção era ter amplitude e cruzamentos na área com a presença dele”, disse.

O América alcançou os 45 pontos, mas deixou escapar a oportunidade de colar no G-6 e aumentar ainda mais as chances de classificação à Libertadores. Se tivesse vencido, chegaria aos 47 pontos, mesma pontuação do Internacional, 7° colocado. Neste domingo, o Coelho enfrenta o Fluminense, às 17h, no Maracanã, pela 34ª rodada.

Fonte: O Tempo