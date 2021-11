BH realiza ‘Dia D’ da vacinação contra a Covid neste sábado; veja os detalhes

Para ampliar a vacinação completa entre os moradores da capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte realiza um mutirão de imunização em horários alternativos neste sábado (20). Além dos centros de saúde, a população vai poder contar com pontos de imunização em 12 shoppings e dois drive-thrus (no Funcionários e no Buritis).

A aplicação será, exclusivamente, com a Pfizer e destinada às pessoas que ainda precisam receber este imunizante, seja com a aplicação de primeiras e segundas doses, doses de reforço ou adicional. Pessoas com mais de 12 anos que ainda não foram imunizadas também podem tomar a primeira aplicação neste sábado.

Dessa vez, os postos não estarão abertos pela manhã, mas à tarde, quando a maior parte dos trabalhadores já está descansando. Os centros de saúde estarão abertos, exclusivamente, para a vacinação contra a Covid-19, das 12h às 18h. Já nos drive-thrus e em shoppings da capital o funcionamento será das 13h às 19h. Os endereços podem ser verificados no portal da Prefeitura.

A expectativa é atrair pessoas que não encerraram o esquema vacinal – como os jovens de 20 a 30 anos, por exemplo, que estão com baixa adesão à segunda aplicação –, pessoas com alto grau de imunossupressão e quem tomou a segunda dose há mais de 5 meses, mas ainda não compareceu para o reforço.

Até o momento, 2.115.024 pessoas receberam ao menos uma dose em Belo Horizonte, mas cerca de 390 mil pessoas ainda não completaram o esquema vacinal, segundo o boletim epidemiológico da capital divulgado nesta quarta-feira (17). A imunização alcançou 83% do público-alvo (acima de 12 anos) com ao menos uma dose e 67,8% está com esquema vacinal completo.

A vacinação aos finais de semana e em horários alternativos costumam ser recomendados por epidemiologistas para dar oportunidade aos trabalhadores com jornada extensa ao longo da semana.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas chequem os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.

Confira os detalhes para cada um desses casos:

Primeira dose

A pessoa que por alguma razão ainda não recebeu a primeira dose, no momento da aplicação deve comprovar residência em Belo Horizonte, apresentar documento de identificação com foto e CPF e nem ter tido a doença com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Segunda dose

Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário ter, no mínimo, 8 semanas desde a aplicação da primeira dose. Além disso, é preciso levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

Pessoas com alto grau de imunossupressão

Para que as pessoas com alto grau de imunossupressão possam receber a dose adicional é necessário ter tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, podem se vacinar os usuários nas condições abaixo:

– Imunodeficiência primária grave;

– Quimioterapia para câncer;

– Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

– Pessoas vivendo com HIV/Aids;

– Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune, como Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe) Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

– Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

– Pacientes em hemodiálise;

– Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

No momento da vacinação, o público precisa seguir as seguintes orientações:

– Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data da convocação para a dose adicional devendo conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível;

– Apresentar documento de identificação com foto e CPF;

– Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte;

– Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Além das orientações acima, é necessário que o público contemplado apresente um comprovante, podendo ser utilizado: laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos (emitidos em até 12 meses antes da data da vacinação), assinado e carimbado, em versão original.

Idosos

Para que idosos possam receber a dose de reforço é necessário ser residente de Belo Horizonte, apresentar o comprovante de endereço, cartão de vacinação, e também ter recebido a segunda dose no prazo de 5 meses. Até o momento já foram convocadas para receber a dose de reforço idosos de 64 anos e mais.

Trabalhadores da saúde

No momento da aplicação da dose de reforço em trabalhadores da saúde é necessário ter recebido a segunda dose no prazo de 5 meses. Além disso, é preciso apresentar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e documento que comprove ser trabalhador em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte, como por exemplo, o registro no conselho profissional (para profissionais de saúde) e documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:

– Comprovante de pagamento (contracheque); ou

– Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

– Contrato de trabalho; ou

– Relatório do CNES; ou

– Declaração de Imposto sobre a Renda; ou

– Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde.

