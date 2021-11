Calma e “bagagem” para resolver todas as questões do Enem

Faltam três dias para o Enem . Neste primeiro final de semana, as provas objetivas serão de linguagens e ciências humanas. Diante da grande quantidade de temas, os alunos têm dúvidas sobre o que revisar e qual estratégia montar para atravessar cinco horas e meia de prova. Diante disso, a professora de português Débora Mendes, do Chromos – Colégio e Pré, fala sobre a importância de se manter a calma e usar toda a bagagem cultural para resolver as questões.

“A prova de linguagem não é um conteúdo de decoreba. O Enem cobra uma noção do aluno como um cidadão que tem senso crítico e que está atento ao que envolve o seu redor”, pontua Débora. Como uma forma de manter a concentração e não dispersar, a professora sugere que o candidato esteja sempre em contato com a prova.

Guilherme Ornelas, 20, trancou o curso de economia na UnB e pretende cursar psicologia na UFMG. Para esta reta final, no seu terceiro Enem, ele se sente tranquilo, ao menos com os temas de história . Por isso, está revisando o conteúdo de variação linguística, interpretação de texto e escolas literárias e está refazendo questões de inglês para melhorar o vocabulário. Ele pretende estudar só até sexta. “Vou ver televisão , futebol e série para distrair a cabeça. Vou ficar em casa para fazer coisas causais”, diz.

No próximo dia 21, os candidatos farão 45 questões de ciências humanas e 45 questões de linguagens e códigos. Com relação ao conteúdo de português, a professora Débora Mendes afirma que é essencial que os candidatos prestem atenção nas questões que envolvam gênero pessoal, gênero publicitário e textos verbais e não verbais. “É importante saber diferenciar o informal do formal, aquilo que é norma culta da linguagem coloquial. Ter noções de variação linguística”, recomenda a educadora.

“A gramática, quando cai no Enem, é encontrada em questões contextualizadas no texto, não são aquelas ‘decorebas’ de concurso público”, explica.

História

Quanto ao conteúdo de história, o professor do Chromos Rodrigo Martelli tem uma dica para a prova. “Faça as questões fáceis e médias primeiro. Deixe as questões difíceis por último, para não perder tempo e ficar travado”. Para essa reta final, o professor fala que o momento é de revisar as anotações, fazer e refazer listas de exercícios de temas que são mais comuns de aparecer na prova.

Ele, inclusive, listou temas que costuma cair: Brasil Império, principalmente Segundo Reinado; Brasil República, com destaque para Primeira República e Era Vargas; Brasil Colônia; Grécia e Roma Antiga; Idade Média; período entre guerras e a Era das Revoluções (Industrial e Francesa).

Gabarito

Pelo segundo ano consecutivo, O TEMPO e o Chromos – Colégio e Pré vão unir forças para divulgar o gabarito extraoficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dos domingos de realização da prova – 21 e 28 de novembro. Os resultados serão divulgados no portal do jornal e nas redes sociais de ambos.