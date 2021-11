Camila Queiroz diz que foi punida após trocar Globo por Netflix

Camila Queiroz, 28, se manifestou a respeito do desligamento da novela “Verdades Secretas 2”, que ela estava protagonizando no Globoplay. A atriz afirma que o destino de sua personagem , Angel, mudou, contrariando promessas que ela teria recebido, e avalia que isso teria sido uma punição da Globo por ela não ter renovado seu vínculo de longo prazo com a emissora no começo deste ano.

“A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época”, diz em nota publicada nas redes sociais.

Em janeiro deste ano, a atriz confirmou que não iria renovar seu contrato de longo prazo com a Globo. Em vez disso, passaria a trabalhar na emissora com contratos por obra, em que o artista fica vinculado apenas enquanto está no ar. Assim, teria liberdade para aceitar convites de concorrentes como a Netflix , onde apresentou o reality show Casamento às Cegas Brasil ao lado do marido, Klebber Toledo, e gravou a série “De Volta aos 15” ao lado de Maisa Silva.

No texto que divulgou, a atriz também reclama de que a história da personagem caminhou para um lado diferente do que lhe haviam apresentado. Camila diz que só quando recebeu as últimas cenas para gravar ficou sabendo que sua personagem teria o rumo alterado.

Ela diz que tanto a Globo quanto os diretores lhe prometiam “a todo tempo” que a personagem iria ter o final combinado. Por isso, ela continuou gravando “confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original”.

“Quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações”, afirma.

Mais cedo, a Globo informou que a atriz teria pedido a garantia contratual de que protagonizaria uma terceira parte da novela, mas ela diz que não foi bem assim. Segundo a atriz, foi a diretoria da Globo que enviou um pré-contrato “manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de ‘Verdades Secretas’ como protagonista”.

A nota explica ainda que o contrato de Camila se encerrou no último dia 10 e que não foi renovado dentro do prazo. Isso seria necessário porque, como a Globo disse no comunicado, as gravações da novela acabaram se estendendo além do previsto inicialmente.

“Vale ressaltar que a atriz continua cumprindo todos os seus compromissos profissionais e jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado”, afirma o texto da atriz. “Pelo contrário, mesmo com todas as adversidades a atriz nunca se recusou a gravar, e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto a empresa de comum acordo, o que infelizmente não foi possível.”

O comunicado finaliza dizendo que Camila não ficou satisfeita com a solução encontrada pela emissora. “A atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar a ela o final que merecia”, lamenta.

*

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA

“Informamos que a atriz Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para a término das gravações de ‘Verdades Secretas 2’.

Esclarece a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo. Inclusive, a diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré-contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de ‘Verdades Secretas’ como protagonista.

Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época.

Vale ressaltar que a atriz continua cumprindo todos os seus compromissos profissionais e jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado. Pelo contrário, mesmo com todas as adversidades a atriz nunca se recusou a gravar, e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto a empresa de comum acordo, o que infelizmente não foi possível.

Por último, a atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar a ela o final que merecia.”

Fonte: O Tempo