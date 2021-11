Comunidade Quilombola visitada por Gustavito no clipe de ‘Dandá’

Prestes a lançar o álbum duplo “AHO AHA” / “AHA AHO” no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil, em Belo Horizonte, nos dias 11 e 12 de dezembro, Gustavo Amarall, conhecido como Gustavito, disponibilizou, nessa quarta-feira (17), em seu canal no YouTube, o inédito videoclipe “Dandá”. O trabalho conta com as participações de crianças e anciões da Comunidade Quilombola do Açude e da Vila de Lapinha da Serra.

“Dandá” é uma parceria de Gustavito com o músico Danilo Candombe e integra a segunda parte do álbum, “AHA”, que será lançado integralmente nas plataformas digitais no próximo dia 1º. Segundo o artista mineiro, que ficou cerca de um ano imerso no novo trabalho, os discos trazem à tona a música medicina, o canto de rezo. “Eles representam a entrega para o mundo de composições que marcaram os últimos anos da minha história, quando aprofundei meu trabalho nas linhas de musicalidade medicinal, passando por muitos rituais e retiros espirituais de diversas linhas”, conta.

O lançamento do disco duplo “AHO AHA” / “AHA AHO” aconterá às 20h, no dia 11 de dezembro, e às 19h, no dia 12 do mesmo mês, em um dos palcos do Cine Theatro Brasil (avenida Amazonas, 315, Centro), na capital mineira. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos no site Eventim.

Ouça a primeira parte do novo trabalho de Gustavito:

