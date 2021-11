Cruzeiro disputa rodadas finais sem aspirações na Série B

O Cruzeiro entra em campo para as partidas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Vanderlei Luxemburgo entram em campo para enfrentar o Sampaio Corrêa na noite desta quinta-feira (18) com o intuito de cumprir tabela.

Sem aspirações no torneio e praticamente livre do rebaixamento à Série C – são 0,002% de chances de queda -, o time celeste não contará com ao menos dois jogadores importantes na lista de relacionados. Bruno José e Vitor Leque estão entregues ao departamento médico na Toca da Raposa II. Eles não entrarão em campo no duelo desta quinta.

Marcinho e Wellington Nem tomaram o terceiro amarelo e também não podem enfrentar o Sampaio Corrêa, pela 37ª rodada da Série B. O lateral esquerdo Matheus Pereira ficou em Belo Horizonte para aprimorar a condição física depois de se recuperar de fratura no cotovelo direito.

Por outro lado, a comissão técnica conta com alguns reforços: o volante Adriano, que cumpriu suspensão automática diante do Vitória, e o atacante Marcelo Moreno, que defendeu a seleção boliviana, estão de volta ao time.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X CRUZEIRO

Motivo: 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Castelão, em São Luís (MA)

Data: 18 de novembro de 2021 (quinta-feira)

Horário: às 21h (de Brasília)

Onde acompanhar: Rádio Super FM 91.7; SporTV e Premiere

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

SAMPAIO CORRÊA: Corrêa: Daniel; Watson, Allan, Nilson, Alyson; Baraka, Márcio Araújo, Eloir; Pimentinha, Nadson e Ciel. Técnico: João Brigatti.

CRUZEIRO: Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Claudinho (Vitor Roque), Dudu (Felipe Augusto) e Thiago. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Fonte: O Tempo