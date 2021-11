Cruzeiro não pode nem pensar em tropeçar contra o Sampaio Corrêa

Alô, Nação Azul! Hoje teremos mais uma noite de adrenalina para o Cruzeiro nesta Série B, no confronto com o Sampaio Corrêa. Embora as chances de rebaixamento sejam mínimas, o time estrelado sabe que não poderá, em hipótese alguma, tropeçar no Maranhão. O equipe perdeu peças importantes, como Wellington Nem, Vitor Leque, Marcinho e de novo Bruno José, mas ganhou um reforço de peso no meio campo com a volta de Adriano. É um atleta que faz falta ao setor, e Rômulo no meio campo não funciona mais. Não dá também para arriscar mais com Norberto na lateral direita, que foi mais uma contratação equivocada nesta temporada. Hoje, as coisas terão que funcionar, até Vanderlei Luxemburgo terá que mostrar serviço à beira do gramado. Mas, pela sua capacidade de orientação, ele pode fazer um Cruzeiro limitado se superar em campo.

Fonte: O Tempo