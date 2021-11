DRIP Urban Music: BH recebe festival com Matuê, Sidoka e MC Anjim no Mineirão

Cidade conhecida por ter uma cena artística diversa, que vai do rock ao samba, passando pelo rap, pelo funk e pelo trap, e por ter visto, na última década, uma grande efervescência da produção autoral, Belo Horizonte, no ritmo da flexibilização em função do avanço da vacinação contra a Covid-19, será palco da primeira edição do DRIP Urban Music, evento inédito que acontece no dia 8 de dezembro, a partir de 12h, no Mineirão. Serão mais de dez horas de música. Entre as atrações estão Matuê, Sidoka, MC Anjim e Fenda convida Trasha e Tracie e MacLife, com participação de Randazzo. Push DJs e Original Sundays (Jahnu + Bebela) também dão as caras no line-up. Os ingressos já estão à venda pela Sympla .

O festival terá capacidade para receber até 10 mil pessoas e, segundo a organização, apenas pessoas com laudo de teste PCR negativo (até 72h antes do evento) ou cartão de vacinação com as duas doses (ou dose única) completas poderão assistir aos shows. O DRIP Urban Music acontece como aquecimento, uma espécie de pré-festival para o evento já programado para 16 de abril de 2022, também no Mineirão.

A Idealizadora e curadora artística do DRIP, Carol de Amar, diz que o line-up está sendo pensado desde o início da pandemia e foi desenhado a partir de colaborações coletivas: “Tem muito também da contribuição do ‘conselho’ que formamos nesse projeto, que vai do meu irmão mais novo até Djs que estão a mil na pista atualmente. O line também tem artistas gigantes como Matuê e Sidoka. Mas posso garantir que o melhor ainda está por vir no ano que vem, quando realizaremos o DRIP Festival”.

Carol também fala sobre o conceito de fortalecer o mercado da música urbana, especialmente do rap, do trap e do funk. Para a produtora, “o segmento tem um potencial infinito” e está em sintonia com o que os jovens vivem e consomem. A profissionalização de eventos para esse segmento é indispensável, pois estamos falando de jovens artistas, clientes e iniciativas que movimentam e influenciam milhares de pessoas. Como todos os outros segmentos, este precisa ser valorizado e bem cuidado, pois se trata da voz e o futuro de uma geração”, acrescenta Carol de Amar.

O DRIP Urban Music é realizado pela A Macaco, produtora responsável pelo Festival Sarará, Jângalove e Mamão com Açúcar. Diretora executiva do evento, Bell Magalhães comenta a escolha de BH como palco de um festival que mescla trap, rap e funk: “Existe uma demanda grande, uma oferta nem tanto, e profissionalismo falho. Há anos, A Macaco (produtora) já tem muita expertise nesse nicho, sentimos que agora era o momento de retomar e inovar com todos pontos favoráveis que temos no meio”.

Serviço

O quê: DRIP Urban Music (Original Sundays (Jahnu + Bebela), MC Anjim, MacLife (Randazo + a definir), Sidoka, Push Djs, Fenda convida Tasha e Tracie, Classics e Matuê)

Quando: 8 de dezembro (quarta-feira), de 12h às 00h

Local: Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram,

1001, bairro São José)

Ingressos: R$ 60 (pista) e R$ 120 (pista premium) para estudantes e pessoas que levaram 1kg de alimento não perecível ou um livro na entrada sympla.com/dripurban

Classificação etária: 16 anos.

Informações: https://www.instagram.com/dripuai/

Fonte: O Tempo