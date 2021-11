Em jogo morno, Cruzeiro empata com o Sampaio Corrêa pela Série B

O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa na noite desta quinta-feira (18), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Maurício abriu o placar, e Léo Santos igualou o marcado no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

Os maranhenses chegam a 47 pontos conquistados e ficam na décima colocação do torneio nacional. A Raposa é a 11ª colocada, com a mesma pontuação do adversário desta noite.

Nos primeiros minutos de bola rolando, o clima do duelo era de um verdadeiro amistoso, com duas equipes sem aspirações na tabela de classificação. No entanto, Maurício abriu o marcador ainda aos sete minutos.

Depois disso, o time da casa teve pelo menos mais três chances boas de ampliar, mas parou no sempre muito bom goleiro Fábio. Do outro lado, Luiz Daniel escorregou e deixou o gol livre para Léo Santos empatar de cabeça aos 40 minutos da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o jogo voltou a ficar morno no estádio Castelão. As duas equipes encontraram dificuldades para criar oportunidades de marcar. Os times trocaram muitos passes, mas sem criar chances de balançar a rede.

Não houve chutes contra os gols defendidos por Luiz Daniel e Fábio até a reta final do compromisso. A igualdade não livra completamente Sampaio e Cruzeiro do rebaixamento, embora as chances sejam remotíssimas para uma queda. Principalmente ao Cruzeiro, que pode ser ainda ultrapassado (no número de vitórias) por Remo e Londrina.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X CRUZEIRO

Motivo: 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Castelão, em São Luís (MA)

Data: 18 de novembro de 2021 (quinta-feira)

Horário: às 21h (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartão amarelo: Ferreira (Sampaio Corrêa); Thiago (Cruzeiro)

Gols: Maurício, aos 8 minutos do 1º tempo (1-0); Léo Santos, aos 40 minutos do 1º tempo (1-1)

SAMPAIO CORRÊA: Luiz Daniel, Maurício, Allan Godói, Nilson Júnior e Éder Lima; Betinho (Márcio Araújo), Ferreira (Guilherme Campana), Léo Artur e Roney (Jean Silva); Pimentinha e Jackson (Ciel). Técnico: João Brigatti.

CRUZEIRO: Fábio, Rômulo (Norberto), Léo Santos, Eduardo Brock e Jean Victor; Adriano, Ventura, Giovanni (Marco Antônio) e Claudinho (Vitor Roque); Felipe Augusto e Thiago (Flávio). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Fonte: O Tempo