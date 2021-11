Firmino posta stories com camisa do Galo

O atacante Roberto Firmino, do Liverpool e da seleção brasileira, postou um de seus stories em sua conta no Instagram com a camisa reserva do Atlético. O camisa 9 do clube inglês marcou o volante atleticano Allan na publicação.

Allan foi jogador do clube inglês. Apesar de não ter se destacado na Inglaterra, sendo emprestado para vários clubes, o volante pertencia aos Reds até ser negociado com o Galo, no início da última temporada.

Allan é titular absoluto do time de Cuca e faz uma temporada 2021 muito boa, tendo se entrosado com outros parceiros do setor, como Jair, Zaracho e Tchê Tchê.

Fonte: O Tempo