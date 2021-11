Galo completa um turno na liderança do Brasileiro diante do Juventude

O discurso entre torcedores, comissão técnica e diretoria do Atlético é praticamente unânime em relação ao título do Campeonato Brasileiro: pés no chão. Embora esteja na liderança desde a 15ª rodada, quando venceu o Juventude, adversário deste sábado (20), no Mineirão, o momento no Galo segue sendo de muita paciência para controlar a ansiedade.

Desde que assumiu o topo da tabela do Brasileirão no início de agosto, o Atlético não saiu mais e só abriu vantagem. Mesmo com compromissos também na Copa do Brasil e Libertadores, o Galo conseguiu 11 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas deste que assumiu a ponta – ainda precisa cumprir, em dezembro, a rodada atrasada contra o Bahia, pela 32ª.

A regularidade da equipe jogando dentro e fora de casa impressiona e é o que deixou o Galo com uma boa vantagem na liderança. O time alvinegro tem a melhor campanha da competição como mandante e visitante, Com 71 pontos conquistados, o Galo já alcançou a pontuação do campeão da última temporada, o Flamengo, que levantou a taça com este número de pontos, mas ainda não é suficiente e a equipe segue fazendo as contas.

“Hoje a gente tem 71 pontos, o Flamengo campeão do ano passado teve essa pontuação e conseguiu. A gente está muito feliz, quase 75% de aproveitamento, falta pouco, como a gente já tem falado sempre. Vamos nos mobilizar totalmente para o jogo de sábado, nos preparar da melhor forma possível, fazer um grande jogo sábado, e se Deus quiser vencer, aí você prepara para o jogo de terça-feira”, disse o técnico Cuca.

O Juventude, que foi superado pelo Galo no primeiro turno, de virada, chega para este confronto de sábado com a intenção de atrasar os planos do Atlético na competição. O time comandado por Jair Ventura está na berlinda, na luta contra o rebaixamento e precisa muito dessa vitória para poder sonhar com a permanência na Série A.

O lateral-direito do Galo, Guga, que pode ser titular mais uma vez neste confronto diante do Juventude, aponta as dificuldades de enfrentar um time que luta contra o Z-4 na reta final da competição.

“Fim de campeonato é sempre muito difícil. Toda equipe está brigando por algo. Tenho certeza que contra o Juventude terá a mesma dificuldade. É uma equipe que está brigando para ficar longe do rebaixamento, se livrar da Série B e será um jogo extremamente decisivo para eles. A gente tem que entrar 100% focado, ligado, para que a gente possa fazer o nosso jogo, nos impor e sair com mais três pontos”, disse o lateral.

Fonte: O Tempo