Garoto de 5 anos cai de pé de pequi e morre no Norte de Minas

A brincadeira de um menino de 5 anos em um pé de pequi, que fica em um lote vago em frente à sua casa, em Mirabela, no Norte de Minas, terminou com a morte da criança na tarde desta quinta-feira (18). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.

O registro da Polícia Militar (PM) aponta que a corporação foi acionada por volta de 12h40 no Hospital Municipal São Sebastião. Lá, a mãe contou que o menino brincava com outras crianças no terreno, na rua Costa Aquino, no bairro São Geraldo, quando, após ficar sozinho no local, acabou caindo e sofreu um corte no pescoço.

Em relato aos policiais, o médico da unidade de saúde contou que a mãe chegou com o filho nos braços, já desacordado. Enquanto os profissionais preparavam os materiais para realizarem o atendimento à criança, ele entrou em parada cardiorrespiratória.

Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e morreu na unidade. O corpo do garoto foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Montes Claros, também no Norte do Estado.

Prefeitura lamentou morte

Nas redes sociais, a Prefeitura de Mirabela lamentou a morte da criança por meio de uma nota. “Neste momento de profunda dor, a Prefeitura se solidariza com familiares e amigos”, diz o texto.

Ainda segundo o município, a família do menino não divulgou informações sobre o velório e enterro.

Fonte: O Tempo