Grammy Latino acontece nesta quinta e pode dar prêmio póstumo a Marilia Mendonça

Uma das premiações mais aguardadas do meio musical, o Grammy Latino, acontece nesta quinta-feira (18). Como sempre acontece, vários artistas brasileiros vão se apresentar e também estão concorrendo nas principais categorias. A cerimônia será transmitida pelo canal Bis a partir das 22h direto do luxuoso hotel Mandalay Bay, em Las Vegas..

Criada em 2000 pela Academia Latina da Gravação para as melhores produções da indústria fonográfica latino-americana de determinado ano, a honraria trata-se de uma versão latino-americana dos prêmios Grammy.

Uma das brasieiras que pode ser premiada é a cantora Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos, no último dia 5 de novembro. A eterna rainha da sofrência pode conquistar seu segundo Grammy Latino de melhor álbum de sertanejo. Ela foi indicada na categoria melhor álbum sertanejo por “Patroas”, com a dupla Maiara & Maraisa. Marília já tinha conquistado o Grammy Latino na mesma categoria com “Todos os Cantos”, em 2019.

Além das sertanejas, Caetano Veloso, Anavitória, Barões da Pisadinha, Nana Caymmi, Duda Beat e Vitor Kley estão entre os brasileiros indicados. Aos 22 anos, Giulia Be é a grande surpresa e concorre como única brasileira na categoria Artista Revelação, uma das mais importantes da noite.

Anitta, Carlinhos Brown e Giulia Be vão participar do número de abertura, liderado por Gloria Estefan, na 22ª edição do prêmio.

Fonte: O Tempo