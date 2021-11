Jean Victor analisa empate do Cruzeiro: “sabíamos da dificuldade”

Ttitular do Cruzeiro diante do Sampaio Corrêa, o lateral esquerdo Jean Victor falou sobre as dificuldades encontradas pela equipe no empate por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (18), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta diz que a Raposa chegou ao estádio Castelão, em São Luís (MA), ciente das dificuldades que enfrentaria contra a equipe maranhense. Entretanto, já fez a sua projeção da partida contra o Náutico, pela última rodada do torneio nacional.

“A gente veio sabendo da dificuldade do jogo, teve a chuva no primeiro tempo, tornou o campo pesado. Conseguimos o empate. Agora é ir para o último jogo e terminar a competição bem contra o Náutico, se Deus quiser”, disse em entrevista ao PFC.

Com o empate obtido nesta noite, o Cruzeiro, de Jean Victor, soma 47 pontos e ocupa a 11ª posição da Série B. O Sampaio Corrêa tem a mesma pontuação e está no 10º lugar.

Fonte: O Tempo