Leandro Hassum estrela comédia romântica ‘Amor sem Medida’

Após quebrar recordes na Netflix, no ano passado, com o filme “Tudo Bem no Natal que Vem”, Leandro Hassum está de volta à plataforma de streaming com uma produção inédita. Ele protagoniza, ao lado de Juliana Paes, o longa “Amor sem Medida”, comédia romântica que entra hoje no catálogo da Netflix e que, além de fazer rir, propõe uma reflexão sobre padrões de beleza e o preconceito nas relações. A produção também traz Hassum contracenando, pela primeira vez, com a filha Pietra Hassum.

“Amor sem Medida” é um remake do filme argentino “Corazón de León”. Na versão brasileira, a história gira em torno do romance entre a advogada Ivana (Juliana Paes), que está em um complicado processo de separação e completamente desiludida com o amor, e o renomado médico cardiologista Ricardo Leão (Leandro Hassum), que é viúvo e cria sozinho a filha. Os dois se conhecem após Ivana perder o celular. Leão encontra o aparelho e liga para a casa da advogada, e eles combinam um encontro. Porém, um detalhe chama a atenção dela quando os dois se conhecem pessoalmente: a estatura do médico. Leão é muito baixo, o que causa estranheza para muitas pessoas. E, com medo da opinião alheia, Ivana, que se apaixona pelo cardiologista, sente vergonha de assumir o relacionamento com ele.

Para Hassum, “Amor sem Medida” chega justamente para “falar sobre o amor, que o amor ultrapassa qualquer barreira e que não tem forma”. “Quando a gente ama, a gente sempre tem que dar uma segunda chance para o amor, nunca é tarde para a gente se apaixonar. Eu acho muito bacana a mensagem que esse filme passa”, afirma o ator e comediante. Ele cita que a produção aborda a questão da estatura de Ricardo Leão, mas que o preconceito “existe em todas as formas”.

“Seja porque a pessoa é muito alta ou é muito baixa; porque a pessoa é mais magra ou é mais gorda”, observa. “Eu nem gosto de falar desse assunto, que é sobre a minha mudança de peso (porque isso é uma coisa mais do que batida), mas eu comentava com a equipe: ‘Nossa, se eu não tivesse feito a minha mudança física, a gente nem precisava fazer com que esse personagem fosse um cara mais baixo”, conta ele.

“Então, se o Leão fosse um cara como o Hassum era antes, o remake podia ser usando o meu (antigo) tipo físico, porque esse tipo de melindre acontece com qualquer diferença. A gente sempre fica imaginando as formas ideais, no corpo perfeito, no padrão de beleza estabelecido, quando na verdade, no amor, a gente se encanta pela pessoa e pelo todo”, explica Hassum.

Efeitos especiais

Para que o público possa perceber nitidamente a diferença entre as estaturas de Ricardo Leão e Ivana, a equipe de “Amor sem Medida” contou com aliados importantes: os efeitos especiais. O processo, segundo Leandro Hassum, foi muito demorado e contou com a paciência do elenco e de toda a produção do filme para que o resultado saísse conforme o esperado.

E, por causa dos efeitos, muitas cenas que contavam com a participação do médico Ricardo Leão precisaram ser gravadas mais de uma vez. “Eu filmava uma vez com a Juliana (Paes), com o ponto de vista (altura) dela. Depois, eu filmava o meu ponto de vista olhando para a Juliana. Depois, eu contracenava com uma bola de tênis verde que ficava na altura do olhar da Juliana para que a gente pudesse trabalhar (a cena) na edição”, explica Leandro Hassum.

“O cinema já é uma coisa que a gente repete várias vezes por conta de luz, por conta de câmera, por conta de posicionamento, e, quando você faz isso tendo que usar ainda a questão do efeito especial, acaba tomando mais tempo. Às vezes, na hora dá um cansaço, mas foi gostoso aprender e saber que a gente está em um nível ‘classe A’ para fazer efeitos especiais”, defende Hassum.

Em cena com a filha

Em “Amor sem Medida”, Leandro Hassum contracena, pela primeira vez, com a filha Pietra Hassum, 22. Na história, ela interpreta a filha do médico Ricardo Leão, que é a grande conselheira e amiga do pai. “Logicamente, o pai babão aqui ficou babando a filha, ao mesmo tempo sabendo que ela estava cumprindo com muito talento o papel. Tinha aquele nervoso de pai querendo dar toque, querendo falar algumas coisas e, ao mesmo tempo, sabendo que ali a gente era colega de trabalho, o que era mais complicado”, conta o protagonista do longa.

“Mas eu chegava no hotel e falava assim: ‘Olha, filha, naquela hora ali vamos fazer assim’. A gente levou um pouco dessa cumplicidade de pai e filha (na vida real) para dentro de cena”, comenta Hassum, que diz ser um pai como seu personagem em “Amor sem Medida”. “Eu sou esse pai protetor, esse pai apaixonadão, carinhoso, ‘pai urso’, como a gente costuma dizer”, pontua ele.

Parceria com Juliana Paes

Dirigido por Ale McHaddo, “Amor sem Medida” traz no elenco nomes como Elizângela, Marcelo Mansfield, Marcelo Laham e Luana Martau. Rafael Portugal e Carol Portes fazem participações especiais. “A gente teve um presente de ter um elenco sensacional”, diz Leandro Hassum, que não poupou elogios aos atores com quem contracena na produção. Ele também ressaltou a parceria com a atriz Juliana Paes, que interpreta a advogada Ivana, protagonista do longa. “Esse foi o segundo projeto que fizemos juntos; nós já tínhamos feito o filme “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, que também está na Netflix, e nos reencontramos agora nesse filme”, cita o ator.

“A Juliana é um presente na minha vida como amiga, como parceira de cena. Além de ser uma atriz talentosíssima, é uma atriz superdedicada, caxias pra caramba com seu trabalho, mergulha na personagem, mas é extremamente divertida”, comenta ele. “É uma parceria fora de cena que eu consigo levar para a cena. É uma pessoa que me dá muito toque, gosto muito de trabalhar com ela. Juliana é uma pessoa com quem eu quero trabalhar pelo resto da vida”, afirma Hassum.

Fonte: O Tempo