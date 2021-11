Lollapalooza Brasil reabre venda de ingressos

A partir desta quinta-feira (18), a venda de ingressos para o Lollapalooza Brasil está novamente ativa. O evento, como se sabe, acontecerá nos dias 25, 26 e 27 março de 2022, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O line-up vai contar com Foo Fighters, Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix.

No caso da venda, além das opções já conhecidas (Lolla Day, Lolla Pass e Lolla Lounge by Vivo), o público pode adquirir o tíquete do Lolla Comfort by next. Este ingresso dará acesso a uma nova área exclusiva e, como o nome sugere, oferecerá um espaço dentro do evento.

O Lolla Day (para um dia), o Lolla Pass (para os três dias), Lolla Comfort by next (para um ou três dias) e Lolla Lounge by Vivo (para um ou três dias) estarão à venda nos canais oficiais do evento. São eles: lollapaloozabr.com/tickets]lollapaloozabr.com/tickets (com taxa) e na bilheteria oficial (sem taxa), a partir do meio-dia.

Montado no coração do Lollapalooza (entre os palcos Budweiser e Doritos), o espaço Lolla Comfort by next servirá de refúgio para os portadores deste ingresso, oferecendo: local de descanso e de sombra, bares, food trucks, estrutura de banheiro, lockers e transmissão de shows. Além disso, quem adquirir o Lolla Comfort by next terá um cashback válido para alimentos, bebidas e merchan do festival. O crédito será de R$100 para quem adquirir ingresso para um dia de festival e de R$ 300 para quem comprar o passaporte que dá direito a todos os dias. Vale lembrar que esse modelo de ingresso dará acesso à pista e também a este espaço exclusivo, cuja área é de 2.000 m², com capacidade para 800 pessoas por dia.

Recentemente, o Lollapalooza Brasil anunciou a sua programação completa. Foo Fighters, Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix são os headliners do evento, que ainda lista destaques da música nacional, como Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha e Rashid. Também estão no line-up: Machine Gun Kelly, Alan Walker, Jack Harlow, Alesso, Jane’s Addiction, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Turnstile e Idles.

Os organizadores afiançam que seguirão as recomendações vigentes no momento do festival. Ao se aproximar do final de semana para o qual o evento está marcado, o público irá receber atualizações sobre os procedimentos e políticas de segurança para entrar no festival. Essas orientações também serão compartilhadas no lollapaloozabr.com/ e nas redes sociais oficiais.

Confira a programação completa do Lollapalooza Brasil 2022:

25 de março, sexta-feira

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Alan Walker, Chris Lake, Jack Harlow, LP, Marina, Turnstile, Caribou, The Wombats, Pabllo Vittar, Ashnikko, Matuê, 070 Shake, Jetlag, VINNE, jxdn, Beowülf, Detonautas, Edgar, Meca, Barja

26 de março, sábado

Miley Cyrus, A$AP Rocky, A Day To Remember, Alok, Alexisonfire, Alessia Cara, Deorro, Emicida, King Gizzard & the Lizard Wizard, Remi Wolf, Silva, Jão, Boombox Cartel, Chemical Surf, Terno Rei, DJ Marky, Victor Lou, Clarice Falcão, Jup do Bairro, MC Tha, Ashibah, Fatnotronic, WC no Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas

27 de março, domingo

Foo Fighters, Martin Garrix, Alesso, Jane’s Addiction, Black Pumas, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Idles, Kehlani, Goldfish, Gloria Groove, Djonga, Cat Dealers, Rashid, Fresno, Evokings, Planta & Raiz, Lagum, Fancy Inc, MALIFOO, menores atos, FractaLL x Rocksted

Serviço

Lollapalooza Brasil

Dias 25, 26 e 27 de março de 2022

Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 – Interlagos, São Paulo

Informações: https://www.lollapaloozabr.com/

Ingressos:

Lolla Day (um dia)

Lolla Comfort by next (um dia)

Lolla Lounge by Vivo (um dia)

Lolla Pass (3 dias)

Lolla Comfort by next (3 dias)

Lolla Lounge by Vivo (3 dias)

No site (lollapaloozabr.com/tickets]lollapaloozabr.com/tickets) (com taxa de conveniência) ou na bilheteria oficial (Teatro Renault – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – República) (sem taxa de conveniência) – De terça-feira a domingo das 12h às 20h. Fechada às segundas-feiras e feriados.

Clientes do Bradesco e do next contam com condições especiais de pagamento.

