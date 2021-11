Mais uma etapa do caminho espetacular do time de Cuca

O atleticano não consegue mais aguentar tanta espera. A cada jogo, a cada vitória do timaço de Cuca, o grito guardado há meio século no peito de cada torcedor fica um pouco mais perto da garganta. No sábado, o Atlético enfrenta mais uma etapa desse caminho espetacular que tem trilhado durante todo o ano. Mas é preciso segurar um pouco a ansiedade e respeitar o Juventude, que está tentando se manter na elite do futebol brasileiro e vai fazer de tudo para engrossar o caldo do Galo. A torcida terá um papel fundamental para empurrar o time e, num Mineirão lotado, o time de Cuca cresce ainda mais, como vimos das últimas vezes. Antes de terminar, quero falar um pouco sobre o Campeonato Mineiro, e a decisão no mínimo curiosa de disputar uma final em jogo único. Em toda minha vida de profissional, nunca vi algo assim no torneio estadual. E o Mineiro deve continuar prestigiado, pois é uma vitrine para os times e jogadores do interior, mas também um ótimo palco para os times da capital acertarem as pontas e exercerem a tão saudável rivalidade. Um abraço!

Fonte: O Tempo