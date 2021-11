Marina Ruy Barbosa assume namoro com deputado Guilherme Mussi

Marina Ruy Barbosa, 26, assumiu na madrugada desta quinta (18) o namoro com o deputado federal Guilherme Mussi (PP-SP). No Stories do Instagram, ela publicou uma foto ao lado do político, acompanhada de um emoji de coração vermelho.

Mussi esteve ao lado da atriz na inauguração da loja física da Ginger, marca de roupas fundada por ela, no shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo.

Os dois já tinham sido vistos juntos em outras oportunidades, mas esta é a primeira vez que Marina posta uma foto com o novo namorado. Em julho, uma imagem da atriz ao lado de Mussi durante jantar beneficente em Cannes, no sul da França, onde acontece o festival de cinema, vazou ao fundo de uma selfie feita por uma mulher chamada Nina Dimitrova com outra atriz.

Marina anunciou em janeiro deste ano a separação do piloto Xande Negrão, com quem era casada desde outubro de 2017.

Fonte: O Tempo